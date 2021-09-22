Российские макаронные фабрики заявили о дефиците твердой пшеницы

Российские производители макаронных изделий заявили, что столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, сообщает «Интерфакс».

«Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс – 38 тыс. рублей», – заявил владелец холдинга «Алтан» (управляет «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае) Валерий Покорняк.

Участники рынка обращают внимание на то, что российское зерно вывозится в Казахстан. «По Казахстану серьезная проблема. Страшно представить, сколько пшеницы уходит туда», – сказала начальник планово-экономического отдела объединения «Союзпищепром» (Челябинск) Елена Палкина.

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на зерно, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение представители рынка направили ранее премьер-министру России Михаилу Мишустину.

При этом министерство сельского хозяйства Росиии утверждает, что урожай пшеницы твердых сортов, которая используется для производства макарон, достаточен для обеспечения внутренних потребностей России.

«В прошлом году в России было собрано 740 тыс. тонн твердой пшеницы, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны», – цитирует ТАСС заявление Минсельхоз РФ.

По данным министерства, под урожай 2021 года посевные площади под твердыми сортами культуры расширены до 680 тыс. га (против прежних 620 тыс га). В ведомстве также отметили, что, по данным Центра оценки качества зерна, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тыс. тонн твердой пшеницы (против 262,9 тыс тонн в 2020 году), при этом ее качество выше прошлогоднего. Так, 65% обследованного зерна относится к третьему классу, тогда как на ту же дату 2020 года показатель был на уровне 32%.

Кроме того, в министерстве отметили, что экспорт твердой пшеницы в 2021 году снизился при одновременном росте объема импорта. За период с 1 января по 12 сентября текущего года Россия поставила за рубеж 62,6 тыс. тонн твердой пшеницы (85 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года) и завезла 96,3 тыс тонн (65,4 тыс тонн годом ранее).

«Таким образом, дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается», – резюмировали в Минсельхозе.