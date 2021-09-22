Самолет Ан-26 мог разбиться возле Большехехцирского заповедника под Хабаровском

Сотрудники спасательных служб определили предполагаемый район, в котором могло упасть воздушное судно Ан-26, ранее пропавшее с диспетчерских радаров, сообщает РИА «Новости». Борт, по непроверенным данным, принадлежит компании «Летные проверки и системы».

Предположительно, самолет, на борту которого находились шесть человек, мог упасть в районе Большехехцирского заповедника. На поиски Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

Самолет Ан-26 в ходе технического полета на высоте 600 метров в 40 километрах под Хабаровском в какой-то момент перестал выходить на связь. Сотрудники Следственного комитета возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В текущем году с воздушным судном этой же модели уже происходила катастрофа, напоминает «Интерфакс». В июле на Камчатке из-за ошибки пилотов потерпел крушение аналогичный самолет, который следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако упал за четыре километра до места назначения. На борту воздушного судна тогда находились 22 пассажиров и шести членов экипажа, никто из них не выжил.