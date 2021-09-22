Силуанов: повышение налогов не коснется прибыли прошлых лет

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что новый подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, не коснется прибыли прошлых лет, сообщает «Прайм».

«У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий. Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы — это НДПИ, вторая тема — это налогообложение дополнительно прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период. Это первое, что нам еще нужно будет достроить... Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом», – сказал Силуанов.

При этом глава Минфина подтвердил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. «Да, именно так», — сказал он.

20 сентября «Эксперт» сообщал, что ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» заявила, что выступает против законопроекта Минфина России о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.

«Во-первых, согласно предложению Минфина, для определения применимой ставки используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет. Это нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что «закон обратной силы не имеет».

Предлагаемая норма ухудшит положение налогоплательщиков, поскольку ставит их перед фактом изменения налоговой ставки. В результате это приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени. Также существует риск невозможности реализации бизнесом ранее взятых на себя инвестиционных обязательств, изначально базировавшихся на расчетах, предусматривающих совершенно другие финансовые показатели.

Во-вторых, предлагаемое решение не определяет порядок его применения к холдинговым компаниям. Нет ясности, каким образом будет производиться учет уплаты дивидендов и вложений, сделанных отдельными юридическими лицами компании, что может ограничить переток инвестиций внутри группы и снизить их эффективность», – говорится в заявлении ассоциации.