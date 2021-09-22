СМИ: Минфин подготовил законопроект об увеличении налога на прибыль до 25-30% для отдельных компаний

Министерство финансов внесло в правительство законопроект, вводящий новый порядок исчисления налога на прибыль организаций с привязкой к размеру выплаченных дивидендов и инвестициям, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Согласно законопроекту, вводится показатель ПНП, который рассчитывается «как разница между суммой дивидендов, выплаченных налогоплательщиком за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему налоговых периода, и суммой осуществленных за указанный период расходов, формирующих первоначальную стоимость основного средства». Размер чистых активов организации определяется по бухгалтерской отчетности организации. Таким образом, документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.

Если коэффициент ПНП меньше единицы, то налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет, остается неизменным. Если равен от 1 до 2, то размер ставки, зачисляемой в бюджет, увеличивается с 3% до 8%. Согласно НК, действующая ставка налога на прибыль в России - 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% - в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, итоговая ставка налога на прибыль может увеличиваться до 25%. Если ПНП больше 2, то часть, зачисляемая в бюджет, увеличивается с 3% до 13%, а итоговая ставка налога на прибыль увеличивается до 30%.

Новые меры не относятся к компаниям, которые за предыдущие пять лет выплатили суммарно меньше 5 млрд рублей дивидендов или к госкорпорациям и компаниям, в которых те владеют более 50%, а также к организациям, где доля прямого участия физлиц в которых превышает 50%.

22 сентября «Эксперт» сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов заверил, что новый подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, не коснется прибыли прошлых лет.

«У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий. Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы — это НДПИ, вторая тема — это налогообложение дополнительно прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период. Это первое, что нам еще нужно будет достроить... Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом», – сказал Силуанов.

При этом глава Минфина подтвердил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. «Да, именно так», — сказал он.