СМИ: РЖД займется развитием северных железных дорог

Инвестпрограмма ОАО РЖД на 2022–2025 годы будут увеличены на 800 млрд рублей, однако в программе будут существенные изменения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По информации издания, инвестпрограмма будет увеличена на 800 млрд руб., до 4,3 трлн рублей. Вложения в 2022 году запланированы на уровне 1,06 трлн рублей, в 2023 и 2024 году — 1,18 и 1,16 трлн рублей соответственно, а в 2025 году — 882 млрд рублей. Инвестпрограмма, утвержденная в конце 2020 года, предполагала 700–800 млрд рублей инвестиций в год в 2021–2023 годах.

В новой программе 150 млрд рублей будет выделено на строительство Северного широтного хода – смычки между Северной и Свердловской железными дорогами на Ямале длиной около 700 км. При этом из планов РЖД исчез обход черноморского побережья (железнодорожная линия Кривенковская—Сочи) и большая часть средств для высокоскоростной магистрали Москва—Петербург.

При этом увеличения субсидирования из госбюджета не предполагается: они сократятся на 36 млрд рублей относительно ранее запланированного уровня — до 194 млрд рублей. Однако поступления из ФНБ увеличатся на 97 млрд рублей – до 137 млрд.

Издание напоминает, что в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать строительство Северного широтного хода, указав, что профинансировать его можно было бы за счет инфраструктурных кредитов регионам.