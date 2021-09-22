Талибы просятся в ООН

Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) обратилось в ООН с намерением выступить на Генассамблее, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека организации Антониу Гутерриша.

«Талибан» направил в ООН кандидатуру на должность постпреда при организации. Запрос талибов по кандидатуре постпреда при ООН направлен в аккредитационный комитет.

По сообщению «РИА Новости» со ссылкой на неназванные СМИ, представителем «Талибана» при ООН станет Сухейль Шахин.

14 сентября «Эксперт» сообщал, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока еще не определился с формой своего представительства в Кабуле после формирования движением «Талибан» нового правительства в Афганистане.

«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию [в Афганистане], кроме как взаимодействовать с талибами, но взаимодействовать – это не значит признавать. Однако это значит разговаривать», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС. Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет «определяться их действиями».

По его словам, страны ЕС также обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен Евросоюз в Кабуле, если сложатся необходимые условия.

10 сентября Bloomberg сообщил, что Евросоюз обсудил с представителями движения «Талибан» вопрос обеспечения безопасности своего ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле.

13 сентября «Эксперт» сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Страны-доноры завил, что на на конференции в Женеве по оказанию экономической поддержки Афганистану участники обязались выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь в Афганистане.