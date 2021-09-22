ЦБ предложил ограничить размер переплат по всем видам кредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала ужесточить на законодательном уровне порядок расчета полной стоимости кредита по всем видам ссуд, включив в него стоимость дополнительных услуг. С соответствующим предложением она выступила в Совете Федерации, сообщается на сайте ЦБ.

«Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты. Для этого нужны изменения в законодательстве», — заявила Набиуллина.

При этом она отметила, что банки быстро сумели подстроиться к новым требованиям и часть «услуг» стали проводить в обход полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.

«Используя те инструменты, которые у нас есть, мы сейчас охлаждаем рынок. Мы повысили, и с 1 октября будет новое повышение надбавок к рискованным потребительским кредитам. Возможно, мы будем вынуждены еще увеличить эти надбавки», — сообщила глава ЦБ.

Для борьбы с необеспеченным кредитованием Набиуллина также попросила наделить Центробанк полномочиями по установлению количественных ограничений на предоставление рискованных потребительских кредитов, «при этом банки не будут замораживать капитал, как в случае с надбавками, а смогут использовать этот капитал для наращивания ипотеки и корпоративных кредитов», пояснила она.

Как писал Expert.ru, правительство продлило программу льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года. При этом в программу были внесены изменения. Так, ставка льготной ипотеки была увеличена с 6,5 до 7%. Предельная сумма кредита по программе ипотеки установлена на уровне 3 млн рублей для всей страны. До этого для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области действовал лимит в 12 млн рублей, для всех остальных регионов он составлял 6 млн рублей. Новый лимит должен сдержать спрос и рост цен на новостройки.

