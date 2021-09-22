ЦБ призвал усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Банк России считает, что для борьбы с мошенничеством необходимо усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. При этом, по данным регулятора, антифрод-система и сейчас работает на стороне банка-получателя, сообщает РБК.

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — пояснили агентству в ЦБ.

Таким образом, система антифрод, позволяющая оценить банковские или интернет-транзакции на степень вероятности мошенничества, будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы, подчеркнули в Центробанке.

Как сообщил РБК директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин, в банках уже и так существуют меры по мониторингу внесений крупных сумм на счета физлиц. По его словам, массовые пополнения одних и тех же карт считаются подозрительными, и банк может заблокировать карты и доступ к дистанционному обслуживанию, пока клиент самостоятельно не обратится в отделение банка и не предоставит документы, обосновывающие эти операции. Такие меры распространяются на весь спектр устройств — от интернет-терминала до банкоматов.

По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей, совершив около 237 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Потерпевшим вернули только 7,4% украденных средств.

Как писал Expert.ru, ранее Центробанк определил критерии, которые позволят российским банкам оперативно выявлять и блокировать платежные карты и электронные кошельки, используемые организаторами онлайн-казино, финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В частности, регулятор призывает банки обратить внимание на необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных средств — более 30 в день, на значительные объемы переводимых сумм — более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, на короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением и списанием денежных средств.