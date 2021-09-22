«Алмаз-Антей»: первые модели газоэлектрического авто-гибрида увидите в октябре

Три источника, три составных части

Как сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, автомобиль может быть укомплектован топливной системой разных модификаций. Первый вариант — газово-электрический гибрид с электропередачей CNG: второй — газовый экстендер EV+CNG с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт; третий вариант — с водородным топливным элементом. О планах по серийному производству, предпочтениях по конкретному варианту и комплектациях говорить пока рано, сказал Подвязников.

По официальной информации концерна, обнародованной в рамках недавнего форума «Армия-2021», газово-электрический гибрид с электропередачей будет иметь запас хода более 1000 километров на одной заправке, а вариант с газовой топливной системой и аккумуляторной батареей сможет проехать без подзарядки более 800 километров. Максимальная скорость автогибрида может достигать 180 км/ч, а время разгона до 100 км/ч - восемь с половиной секунд.

Полностью отечественный продукт

E-Neva — полностью отечественный продукт, созданный на базе беспилотной модульной электрической платформы, которая была разработана специалистами концерна ранее, рассказал Подвязников.

«Проект уникальной самоходной электрической платформы разработан группой конструкторов Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" совместно с представителями крупнейших вузов Санкт-Петербурга в рамках проводимой концерном диверсификации производства. Это инициативная разработка», — подчеркнул Подвязников.

Он отметил, что хотя выпуск автогибрида невозможен без кооперации с партнёрами, но при производстве модульной электрической платформы как таковой планируется локализация на предприятиях концерна до 74%.

Сроки, цены, покупатели

По словам Михаила Подвязникова, воочию увидеть различные экспериментальные образцы будущих газо-электроавтомобилей можно будет уже в следующем месяце. Сроки же серийного производства пока не определены.

«На сегодняшний день это проект, и говорить о сроках начала серийного производства преждевременно, — сказал Подвязников. — Экспериментальный образец беспилотной модульной электрической платформы с различными типами тяговой системы, предназначенной для транспортировки переднеприводных, заднеприводных и полноприводных транспортных средств концерн представит на Петербургском международном газовом форуме 5-8 октября 2021 года. Там же будут показаны макеты автомобиля с различными типами тяговой системы: последовательного газово-электрический гибрида CNG и электромобиля с газовым экстендером EV+CNG», — рассказал заместитель гендиректора «Алмаз-Антея».

Что же касается возможных цен на автомобиль E-Neva, то, по словам Подвязникова, цены на различные виды модификаций будут определяться стоимостью самой электро-платформы.

«Если вести речь о беспилотной модульной электрической платформе, образец которой был представлен концерном на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", то с учётом серийного выпуска новинки в объёме не меньше 40 тысяч единиц в год стоимость одной платформы составит от 0,8 до 1,2 миллиона рублей. Говорить о конкретной стоимости серии по каждому из направлений этого проекта пока рано», — сказал Подвязников.

Говоря о будущих возможных покупателях новинки, собеседник Expert.ru сообщил, не выходя за рамки соблюдения коммерческой тайны, что процесс переговоров на эту тему уже идет.

«Первичный сбор заявок на предварительный заказ платформы с возможностью адаптации оборудования под каждого конкретного покупателя мы вели на форуме "Армия-2021". Сейчас по этому проекту ведутся переговоры с несколькими крупными компаниями», — заключил Подвязников.

Дело техники

Технической информацией о том, что, собственно, представляют из себя газо-электрические средства передвижения, с Expert.ru поделился Пабло Эмилио Итурралде Бакеро — декан транспортного факультета и начальник Центра развития инжиниринга Московского Политеха.

По его словам, чаще всего встречается два вида гибридных автомобилей: последовательные и параллельные. В первом случае двигатель внутреннего сгорания механически не связан с колёсами транспортного средства, а является приводом для генератора, вырабатывающего электричество, которое подаётся на электродвигатель, крутящий колёса. Такая система может быть оборудована дополнительным аккумулятором, накапливающим избыточную энергию, которая поддерживает генератор при более высоких нагрузках: запуске, ускорении, движении в гору и т.д.

Второй вариант — параллельный гибрид, когда двигатель внутреннего сгорания механически соединён с колёсами и является основным источником привода, а электродвигатель, расположенный на валу, соединяющем двигатель с трансмиссией, используется для поддержки в ситуациях, требующих повышенного крутящего момента: во время резкого ускорения или движения в гору.

Существует, по словам Бакеро, и третий гибрид — комбинированный, последовательно-параллельный. В этом случае двигатель внутреннего сгорания связан с колёсами, и может быть источником привода, но не обязательно. Колёса могут проводиться в действие и электродвигателем, питающимся от генератора или аккумулятора, подключённого к двигателю внутреннего сгорания.

Аккумулятор в такой схеме используется также для хранения энергии, получаемой во время торможения.

Не топливом единым

«Для гражданских автомобилей более пригодна параллельная или параллельно-последовательная схема, — рассказал Бакеро. — Она, кстати, более востребована, если можно так сказать, на российском рынке. Но все перечисленные системы существуют уже очень давно, и никакой инновации я здесь не вижу. Можно заменить, условно, бензин на газ, но с точки зрения самих технологий в этом не будет, на мой взгляд, ничего нового».

Другое дело, отметил Бакеро, что пункт о расширении использования газа в транспорте есть в стратегии транспортного развития РФ, утверждённой правительством в 2008 году. С этой точки зрения обсуждаемое авто-новшество действительно важно, считает эксперт.

Говоря о гипотетической конкурентоспособности автомобиля E-Neva, Пабло Эмилио Итурралде Бакеро подчеркнул, что она обеспечивается не только топливом; есть и другие, главные, с его точки зрения, условия успешности продукции автомобильной промышленности.

«Тут работают такие факторы производства как дизайн, безопасность, соотношение "цена/качество" и многое другое, — подвел итог Бакеро. — Топливо точно не входит в пятёрку решающих аспектов конкурентной борьбы на автомобильном рынке. Куда важнее, чтобы компания уже имела опыт производства массового автомобиля. Тогда она сможет создавать конкурентноспособный продукт».