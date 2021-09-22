В CША испугались российского «спутника-матрешки»

На орбите запущенного в конце 2019 года российского «спутника-инспектора» «Космос-2542» находится еще один «спутник – матрешка», который способен уничтожать американские аппараты, заявил глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд.

Ранее США уже выражали озабоченность запуском аппарата, от которого уже на орбите отстыковался спутник «Космос-2543». Последний попал в зону видимости американского спутника, что заставило США выступить с заявлением, назвав ситуацию тревожной и потенциально опасной.

«У России есть на орбите спутник-матрешка, оснащенный оружием для уничтожения американских спутников», - заявил военный, выступая на космической конференции, проходящей в штате Мэриленд Кибер. Он добавил, что из-за этого Вашингтон не может использовать в полной мере космос в качестве площадки, которая «приумножает возможности» США в данном направлении.

Кибер уточнил, что российский спутник спроектирован по аналогии с игрушкой-матрешкой. А именно под оболочкой спутника спрятан еще один спутник, в котором в свою очередь сокрыто оружие, которое при необходимости сможет уничтожать с безопасного расстояния спутники США, находящиеся на орбите.

Вашингтон не первый раз выдвигает подобного рода обвинения в адрес Кремля, и ранее в МИД РФ заявляли, что получали от США сигналы по ситуации со сближением космических спутников. Также замминистра иностранных дел Сергей Рябков не так давно напомнил США о российской инициативе по заключению международного договора о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.



