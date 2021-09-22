В Москве пересчитают результаты дистанционного электронного голосования

Техническая группа произведет пересчет результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), после чего выложат все данные в открытый доступ, сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Все работы должны быть завершены к 27 сентября.

«Дадим поручение технической группе провести пересчет и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, к понедельнику», - цитирует ТАСС заявление Венедиктова, который он сделал в ходе заседания штаба.

Главред также попросил выложить в открытый доступ «все графики и элементы по электронному голосованию».

«Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — сказал Венедиктов.

20 сентября после объявления результатов выборов по московским округам, а также после того, как стали известны окончательные итоги онлайн-голосования, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что их партия не признает итоги электронного голосования в Москве. По его словам, партия намерена подать жалобы в суд.

Накануне ЦИК опубликовал результаты выборов в Госдуму, согласно которым наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Порог в 5% преодолели КПРФ 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.