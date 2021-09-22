В России резко сократилось число обеспеченных семей

За прошлый год число зажиточных российских семей снизилось почти на 40% (на 657 тысяч), сейчас доля домохозяйств, которые могут позволить ни в чем себе не отказывать, составляет менее 2%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, подготовленное на основании опросных данных Росстата.

«За ковидный год в России число наиболее финансово благополучных семей сократилось на 39%, или на 657 тысяч. По итогам первого квартала 2021 года высоким достатком обладали порядка 1 млн семей против 1,7 млн годом ранее», — говорится в исследовании.

Аналитики пояснили, что под финансово благополучными понимаются домохозяйства, которые имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным. Доля таких семей по итогам первого квартала сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 3,1% до 1,9%.

По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных домохозяйств в 37 российских регионах, при этом в 16 субъектах вообще не нашлось статистически значимого числа таких семей.

Наибольшее сокращение богатых домохозяйств было зафиксировано в Москве (на 356,4 тыс., —72,6%), в Дагестане (на 93,9 тыс., —88%), Белгородской области (на 48 тыс., —91,4%), Татарстане ( на 46,9 тыс., —81,1%), Ростовской области (на 36,6 тыс., —100%) и республике Коми (на 28 тыс., —76,5%).

При этом положительная динамика была отмечена в ЯНАО (+36,2 тыс., или в 2,8 раза), а также в Ивановской (+32,7 тыс., в 3,5 раза), Самарской (+31 тыс., в 2,7 раза) и Амурской областях (+18,1 тыс., в 4,7 раза).

Как показало исследование, 80% семей, имеющих высокое благосостояние, сконцентрированы в 21 регионе РФ. Каждая восьмая богатая российская семья (13%) проживает в Москве, на ЯНАО приходится 5,5% от всех обеспеченных семей, на Красноярский край — 5%.

Как писал Expert.ru, ранее аналитики Московской школы управления «Сколково» оценили распределение долларовых миллионеров по регионам РФ. В исследовании использовались, в том числе, косвенные показатели — число владельцев дорогого жилья и автомобилей, а также премиальных клиентов в банках. Наибольшее число миллионеров (104,5 тысяч) зафиксировано в Москве и Подмосковье, что составляет 42% от их общего числа. На втором месте ­— Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,3%), на третьем — Краснодарский край (4,5%).

Этот же Краснодарский край, а также Ростовскую область и Ставрополье авторы исследования назвали регионами «скрытого богатства», поскольку там непропорционально высока доля люксовых автомобилей.

