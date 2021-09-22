Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский ознакомил инвесторов с ситуацией в Донбассе, а также сообщил об амбициозных планах Киева по изменению в государственной системы страны. При этом украинская делегация не контактирует с российскими коллегами на полях ООН, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В ходе переговоров с главой ЕК были подняты вопросы по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы».

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», - отмечается в заявлении.

Также с украинским лидером встретился на полях ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

Напомним, ранее Соединенные Штаты посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации собственной энергетики.

