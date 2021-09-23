Банки оставили максимальные ставки по вкладам на прежнем уровне

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях во второй декаде сентября составила 6,15% годовых. По итогам первой декады она находилась на этом же уровне. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в сентябре 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада сентября — 6,15%; II декада сентября — 6,15%», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно диаграмме, представленной на сайте ЦБ, максимальная ставка по депозитам впервые продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки, в третьей декаде мая текущего года. С июня она начала расти, но в последнюю декаду августа снизилась на 0,02%.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ (на 6,5 п.п., до 17% годовых).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Как писал Expert.ru, на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось 10 сентября, регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 6,75% годовых. Тем самым показатель достиг максимума с осени 2019 года. Данное решение было вполне ожидаемым и не стало сюрпризом для экспертов и участников рынка. Данная мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс рубля. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

