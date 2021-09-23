Более четырех тысяч москвичей приняли участие в вебинарах по имущественно-земельным вопросам – заммэра Ефимов

Более четырех тысяч слушателей по итогам девяти месяцев 2021 года приняли участие в бесплатных онлайн-мероприятиях Госинспекции по недвижимости Москвы. Всего госинспекция провела 58 вебинаров для предупреждения правонарушений в земельно-имущественной сфере. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обучающие вебинары проводят для разъяснения действующего земельного законодательства, они информируют о полномочиях Госинспекции по недвижимости и объясняют правила и требования в сфере использования земельных участков и объектов нежилого фонда. Онлайн-мероприятия проводятся регулярно и на безвозмездной основе, зарегистрироваться и принять участие в них может любой желающий.

«С начала 2021 года Госинспекцией по недвижимости было проведено 58 бесплатных вебинаров для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, в которых приняли участие 4216 человек. Количество проведенных онлайн-мероприятий уже сейчас сопоставимо с показателями за весь прошлый год – тогда состоялось более 60 вебинаров по профилактике правонарушений в области земельно-имущественных отношений. Активная просветительская работа позволила сократить на 20 процентов количество обращений граждан в ведомство, поскольку многие вопросы по использованию объектов недвижимости были сняты уже на этапе онлайн-мероприятий, предоставляющих возможность услышать экспертное мнение и получить бесплатную консультацию», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вебинары проводятся информационно-консультационным центром Госинспекции по недвижимости.

«Создание отдельной площадки для прямого диалога власти с бизнес-сообществом отражает наш фокус внимания на профилактическую деятельность ведомства. В то же время мы видим живой интерес со стороны участников. Cегодня 75% аудитории вебинаров составляют представители бизнес-сообщества, юридических и частных лиц, ведущих предпринимательскую деятельность и имеющих в пользовании или собственности объекты недвижимости; 10% – представители общественных и бизнес-организаций и 15% – представители различных профессиональных ассоциаций», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Спикерами и экспертами мероприятий выступают сотрудники госинспекции и правительства Москвы. Наиболее востребованными темами являются: профилактика правонарушений при покупке или аренде недвижимости; последствия самовольного строительства и самозахвата территории общего пользования; порядок оформления земельно-правовых отношений; льготы для малого бизнеса при аренде нежилых помещений; правила эксплуатации летних кафе; тема торгового сбора и другие.