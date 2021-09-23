Cпрос на российские ОФЗ в первом полугодии был вдвое меньше предложения

Совокупный объем спроса на российские государственные долговые бумаги со стороны участников рынка в январе — июне 2021 года был в 2,2 раза меньше предложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.

«В январе — июне 2021 года совокупный объем спроса на ОФЗ со стороны участников рынка на аукционах составил 2 трлн 853,2 млрд рублей, что в 2,2 раза меньше предложения Минфина России — 6 трлн 306 млрд рублей», — говорится в отчете СП по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

По данным аудиторов, в первом полугодии объем иностранных инвестиций в ОФЗ упал на 206 млрд рублей (6,5%), до 2,985 трлн рублей, доля нерезидентов на рынке ОФЗ за этот же преиод снизилась на 3,6%, до 19,7%. По состоянию на 1 июля исполнение программы внешних заимствований на 2021 год в части несвязанных заимствований составило $1,827 млрд, или 60,9%.

«Программа государственных внутренних заимствований РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов выполнена на 47,5%», — отмечается в материалах Счетной палаты.

Как писал Expert.ru, общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил 5,31 трлн рублей по номиналу, что стало рекордным показателем за всю историю российского рынка гособлигаций. Еще один исторический максимум был установлен в октябре 2020 года, тогда месячный объем размещенных на аукционах гособлигаций достиг небывалой отметки – 1,5 трлн рублей по номиналу. Всего осенью 2020 года Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа на 3,15 млрд рублей.

