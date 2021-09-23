Диетолог рассказал, как выбрать настоящий йогурт

При выборе йогурта первое, на что нужно обращать внимание - это содержание сахара в продукте, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik..

По словам медика, йогурты являются одним из любимых молочных продуктов многих граждан, а также традиционным продуктом для перекусов, в этой связи, высокое содержание сахара превращает йогурт из полезного лакомства во вредный фас-фуд.

«Сахаросодержащие йогурты — это вообще не йогурты, а по сути напитки, которые так же вредны», - рассказал диетолог. Он напомнил, что молоко содержит 5% сахара, а йогурт должен содержать меньшую, чем в молоке долю лактозы, из-за превращения в молочную кислоту часть лактозы в результате брожения.

Диетолог отметил, что многие потребители обращают внимание на жирность продукта, что, по сути, правильно, поскольку этот показатель является одним из важных. Также он советует выбирать товары с хлопьями, орехами или ягодами.

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