ФРС и Evergrande успокоили инвесторов. Но надолго ли?

Всю текущую — да и предыдущую — неделю инвесторы с нетерпением ожидали заседания ФРС США, по итогам которого надеялись обрести понимание того, когда же регулятор начнет сокращение программы количественного смягчения (QE). Особой ясности состоявшееся заседание не добавило, но не было и резких заявлений, способных повлиять на динамику рынков. Напротив, риторика Федрезерва соответствовала ожиданиям инвесторов, а ключевая ставка осталась неизменной — на уровне 0—0,25% годовых.

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Центральный банк США сообщил, что может начать повышать базовую процентную ставку в следующем году, причем раньше, чем предполагалось три месяца назад. Заявлено также, что темпы ежемесячных покупок облигаций, скорее всего, будут снижаться, если экономика продолжит демонстрировать признаки роста. Вся эта информация уже была заложена в цены, так что инвесторы просто получили подтверждение своим ожиданиям.

Успокоились рынки и в отношении развития событий вокруг Evergrande. Компания, один из крупнейших частных застройщиков Китая, заявила, что произведет платеж по своим долгам сегодня, в четверг. Это ослабило опасения по поводу крупных долгов китайских девелоперов и потенциальных последствий их возможных дефолтов для мировой экономики.

На этом фоне индекс S&P 500 вырос на 1%, преодолев четырехдневную полосу неудач. Первоначально, после того как ФРС опубликовала свое заявление, показатель поднялся на 1,4%, однако позже незначительно снизился. Другие индексы также продемонстрировали повышение, но к концу дня растеряли часть роста. Dow Jones вырос на 1%, до 34258,32 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1%, поднявшись до 14 896,85 пункта.

Оптимизм вслед за американскими площадками перекинулся и на фондовую Азию, где большинство индикаторов довольно уверенно выросло. В Гонконге индекс Hang Seng прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite — 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,2%, в то время как южнокорейский Kospi снизился на 0,7%. Акции выросли в Сингапуре (1,02%), Индонезии (0,43%) и на Тайване (1,02%), но упали в Малайзии (0,55%).

В четверг, 23 сентября, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 на утренних торгах демонстрирует умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,29% и медленно формулируя свое отношение к итогам сентябрьского заседания ФРС и развитию ситуации вокруг компании Evergrande.

Главное, чтобы Китай не подкачал

До публикации решений американского финансового регулятора рынки были настроены более оптимистично, отмечает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. По крайне мере, об этом говорила динамика основных фондовых индексов в США вчера, 22 сентября. Индексы S&P500, Dow Jones и Nasdaq 100 прибавляли на вечерних торгах около 1,2%, благодаря заявлениям топ-менеджмента Evergrande о намерении выплатить по оншорным облигациям сегодня, 23 сентября, 35,88 млн долларов.

Это несколько снизило опасения инвесторов, однако в заявлении Evergrande ничего не говорилось о выплатах 83,5 млн долларов по оффшорным облигациям, которые также должны быть произведены сегодня. Но так или иначе, осторожный оптимизм помог фондовым индексам несколько скоректироваться после серьезных распродаж с начала недели

Отскок мог быть немного более значительным, но итоги заседания ФРС охладили рынки и дали пищу для размышлений, говорит Кравец. Регулятор повысил прогнозы по инфляции (PCE) с 3,4% г/г до 4,2% г/г, в очередной раз признав недооценку устойчивости проинфляционных факторов. Глава Федрезерва Джером Пауэлл во время пресс-конференции объявил, наконец, о сроках сворачивания программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц. Она будет свернута к середине 2022 года, причем, по словам Пауэлла, процесс может начаться уже 2-3 ноября. Нетрудно подсчитать, что в этом случае ФРС будет убирать по $15 млрд в месяц.

Наконец, третий важный момент касался «точечной диаграммы» повышения учетной ставки: теперь 9 членов FOMC из 18 ожидают, что она будет поднята в 2022 году. Рынок, соответственно, оценивает вероятность повышения ставки в октябре 2022 года как 50-процентную, а в декабре — как 100-процентную. Сложно найти в таких итогах что-то позитивное, но, судя по утренней реакции рынков, пока инвесторы характеризуют изменение позиции ФРС как умеренное. А значит, если не будет дополнительного негатива, рынки могут еще немного восстановить свои потери с начала недели, считает эксперт.

Главное, чтобы плохие новости не прилетели из Китая (если Evergrande до конца дня так и не произведет выплаты по оффшорным облигациям) и чтобы запланированная на сегодня публикация данных по деловой активности в США, еврозоне и Великобритании не принесла не приятных сюрпризов. Особенно в контексте весьма вероятного сдвига позиции Банка Англии в сторону нормализации денежно-кредитной политики на фоне рекордной за 9 лет инфляции в 3,2% г/г. Иначе получится, что сворачивание стимулов будет происходить на фоне торможения экономического роста, а это плохое сочетание для рынков, констатирует Кравец.

Если негатива не появится, то для рынков путь к небольшому росту на сегодняшних торгах будет открыт, заключает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 в этом случае имеет шансы прибавить около 0,8%, поднявшись к отметке 4435,00 пунктов. Что касается российских фондовых индексов, то для них, учитывая высокие цены на нефть (76,20 доллара за баррель Brent), это вдвойне позитивно. Индексы РТС и Мосбиржи имеют высокие шансы достичь предыдущих максимумов в 1772 и 4080 пунктов соответственно, а возможно, и обновить их.

Настало время умных денег

После заседания ФРС характер глобального фондового рынка сильно усложнился, констатирует в свою очередь начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Если раньше в течение почти двух лет можно было купить практически всё, что угодно, и ждать прибыли в десятки и даже сотни процентов, то сейчас пришло время умных денег. Одно из подтверждений тому — теория Доу, которая гласит, что транспортная отрасль должна расти вместе с широким рынком.

В последнее время наблюдалась обратная картина: транспортные индексы падали в то время, как общерыночные (например, S&P500) росли. Примерно со второй недели сентября и общий рынок перешёл к снижению.

Маловероятно, полагает Кочетков, что это снижение перерастёт в тренд вниз, но нормы краткосрочной прибыли и требования к качественному анализу рынка сильно изменились. Это касается глобального рынка акций в целом. Если говорить о долгосрочных перспективах, недооцененным выглядит сектор энергетического сырья, который, как правило, растёт в позднюю фазу роста глобальной экономики и приводит к её перегреву (сейчас рынок только начинает к этому приближаться, и картина очень смешанная). Относительно хорошую динамику могут показать также секторы основных материалов.

Так или иначе, добавляет эксперт, действия ФРС на данном этапе не влияют на рынок. Глобальная экономика продолжает рост, но до перегрева ещё далеко. Бешеный рост акций закончен, пришло время осторожного роста, частой смены настроений. Долгосрочно-позитивные перспективы у рынка энергетического сырья и основных материалов, но на текущий момент просадки могут быть существенными, и это необходимо учитывать в риск-менеджменте