«Галина Уланова. Далёкая близкая звезда»

На сцене Кремлевского Дворца выступят самые яркие звезды русского балета. В программе вечера фрагменты классических балетов из репертуара великой Улановой и работы современных хореографов. Режиссер вечера, народный артист России Андрис Лиепа, подобрал действительно интереснейший состав номер и участников: заслуженная артистка России Нина Капцова, заслуженный артист России Семен Чудин, Ольга Смирнова, Артемий Беляков (Большой театр), заслуженная артистка России Оксана Кардаш, Дина Левин, Иван Михалёв (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Мария Ильюшкина, заслуженный артист России Владимир Шкляров, Ксандер Париш (Мариинский театр), Иван Зайцев (Михайловский театр) и другие известные танцовщики.

Одним из главных сюрпризов вечера станет премьера номера “Взгляд” в исполнении Дины Левин и Семена Чудина хореографа-постановщика Ильи Живого. “Все мы находимся в постоянном бесконечном круговороте суеты, проблем и переживаний, но иногда благодаря какому-то триггеру мы внезапно отвлекаемся от них и погружаемся в иное состояние, – говорит хореограф постановщик номера Илья Живой. – Им может быть прекрасная мелодия, давно забытый запах, необычный пейзаж или что-то другое. В этом номере триггером становится взгляд, встречаясь с которым человек переносится в другую реальность. При создании этого номера я вдохновлялся образом Галины Сергеевны Улановой, представляя ее в своей роскошной огромной квартире в высотке на Котельнической набережной с лучшим видом в Москве. Я воображал, как она смотрела на Кремль, на эту шикарную набережную и тосковала при этом по своему любимому Ленинграду”.

Галина Уланова была самой известной, самой титулованной советской балериной, она обладала всеми возможными званиями и наградами: Народная артистка СССР, четырежды лауреат Сталинской и Государственной премий, дважды Герой Социалистического труда, а также огромного количества международных званий, орденов и премий. При этом, ее героини покорили весь мир, когда балерине было уже сильно за сорок. Уланова – самая русская Жизель и трепетная Одетта, первая Мария в «Бахчисарайском фонтане» и первая Джульетта в «Ромео и Джульетте». Уланову в роли царицы Анастасии в легендарном фильме «Иван Грозный» мечтал снимать Эйзенштейн. При жизни ей поставили памятники в родном Ленинграде и Стокгольме перед Музеем танца; скульптуры в ее честь ваяли самые известные художники, а её портреты писали знаменитые живописцы. В ее честь называли новые сорта цветов: в Голландии – тюльпаны, в России – нежную, пышную белоснежную сирень, напоминающую лебединую пачку балерины, а также роскошные солнечно-желтые георгины. Алексей Толстой называл ее “обыкновенной богиней”, Сергей Прокофьев – “гением русского балета”, а Морис Бежар – “тайной балетного искусства”.

В рамках проекта в Паркетном фойе Кремлевского дворца откроется фотовыставка, на которой будут представлены фотографии из архива агентства ТАСС разных лет, посвященные жизни и творчеству Галины Сергеевны Улановой.

«Автографы и имиджи» – культурно-просветительский проект народного артиста России Андриса Лиепы, в рамках которого зрители знакомятся с творчеством выдающихся танцовщиков современности. С огромным успехом прошли гала-вечера памяти Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой, Вацлава Нижинского, Мариса Лиепы. Гала-вечер, посвященный Улановой, станет продолжением этой знаменитой серии.