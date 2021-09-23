Рекордные цены на газ потрясли британскую экономику

Британские СМИ пестрят заголовками о том, что цены на газ в Великобритании сейчас более чем в четыре раза выше прошлогодних цен в сентябре: 180 и ок. 40 фунтов за терм. Примерно об этом же сейчас, только, естественно с другими цифрами, пишут и газеты практически всех европейских стран.

Из бизнеса в последние недели, пишет Oil Price, были вынуждены уйти множество стартапов и мелких поставщиков газа.

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Вместе с ценами на газ стремительно растут и цены на электроэнергию. Причин столь резкого скачка немало. В том числе, и погодная, связанная с резким снижением производства ветряной энергии из-за того, что на континенте сейчас в целом царит безветрие. Но главная все же – глобальный рост цен на газ, который особенно сильно проявляется в Европе.

Спрос в Китае и сложные погодные условия в Техасе повысили спрос и понизили объем поставок газа. Создались идеальные условия для спекулянтов взвинтить цены на дефицитный товар, которым сейчас является голубое топливо.

На Британских островах действительно сложилась крайне тревожная ситуация. По данным Guardian, около половины производимой в Соединенном Королевстве электроэнергии вырабатывается на электростанциях, работающих на газе.

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Обстановку осложнили незапланированные отключения атомных электростанций в этом году. Ну и наконец следует вспомнить про сильный пожар в сентябре, заставивший отключить главный кабель, по которому на Британские острова поступает электроэнергия из Франции.

Великобритания сильно зависит от газа: им отапливают дома и квартиры британцев, на нем в основном работает британская промышленность. Рост цен на голубое топливо уже привел к остановке двух главных на островах фабрик по производству удобрений.

British Steel, второй производитель стали в королевстве, официально жалуется на то, что цены на электроэнергии в стране вышли из-под контроля. Компания предупредила, что тоже может закрыть производство. Стоимость электроэнергии в стоимости стали доходит до 20%. Между тем, в моменты пикового потребления электроэнергии цены на нее доходят до 2,5 тыс. фунтов стерлингов (3,4 тыс. долларов) за мегаватт! Для сравнения, средняя цена электроэнергии в апреле составляла 50 фунтов за мегаватт.

Наверное, не приходится удивляться, что в сентябре уже мало кого удивляют спотовые цены на электроэнергию в размере 1000 фунтов/мегаватт.