Госдума нового созыва соберется 12 октября

Пресс-служба партии «Единая Россия» заявила, что первое заседание Государственной думы восьмого созыва состоится 12 октября, сообщает «Интерфакс». 5 октября должно пройти заседание Высшего и Генерального советов «Единой России».

«Мы проведем совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции», – заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на встрече руководства партии с членами рабочей группы Госдумы по подготовке первого пленарного заседания.

Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать парламентариев раньше этого срока.

С 17 по 19 сентября состоялись выборы депутатов Госдумы.