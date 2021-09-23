Известный вирусолог оценил вероятность появление нового суперштамма коронавируса

Известный вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин оценил вероятность появления суперштамма коронавируса.

По мнению специалиста, опасный штамм COVID-19 подобный «Дельте», может возникнуть где угодно и когда угодно, передаёт сайт газеты «Известия».

«Дельта-штамм явно победил по всему миру, – подчеркнул он. – Не полностью, конечно, вытеснил, но сильно потеснил все остальные варианты ковида. Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой дельты». По словам вирусолога, новый суперштамм коронавируса может появиться где угодно и когда угодно. Но, как подчеркнул специалист, при оценке вероятности стоит учитывать большую популяцию самого вируса и возможность размножаться.

«Возможно, на фоне всех происходящих процессов, в том числе вакцинации, вариант будет ещё более агрессивный, чем дельта, просто так активно он не распространится», — полагает Кунин.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса дельта всего за пару месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты.

Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Как напомнил он, дельта-штамм появился на территории нашей страны примерно в конце апреля 2021 года и уже к середине лета стал доминирующим в России

