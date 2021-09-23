Изъять и сохранить: таможенные склады забиты миллионами контрабандных сигарет

Цифры растут

Проблема нелегальных сигарет получает все большее внимание среди силовых ведомств. Центральное таможенное управление вновь выступило с докладом о результатах борьбы с нелегальным табаком. В текущем году работы у таможенников стало больше, криминал, который «крышует» нелегальные сигарет, начал активнее распространяться в центральные регионы. Как сообщил, Валерий Ногаев, первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни, Москва и область остаются крупнейшим рынком сбыта нелегального табака.

Оборот нелегального табака наносит ущерб бюджету страны, является способом заработка для преступных групп. Какие последствия несет реализация нелегального табака, работают ли антитабачные законы и почему русские никак не могут отказаться от курения, обсудили эксперты на брифинге, организованном Ассоциацией малоформатной торговли (АМТ) и порталом «Стоп нелегальный табак».

Табачная контрабанда и контрафакт ко второму кварталу 2021 года заняли свыше 12,8% рынка российского табака, хотя еще в 2016 году доля «серых» сигарет составляла около 1%, следует из данных исследования международного агентства Kantar TNS. Основная доля нелегального табака поступает из стран ЕАЭС, незаконно минуя границу России. Оборот нелегальных сигарет ежегодно наносит ущерб бюджету России в 100 млрд рублей.

Москва лидирует в абсолютных цифрах по объему нелегального табака в России, сюда стекаются все основные потоки контрабандных сигарет. В 2021 году доля нелегальных сигарет в регионе выросла в два раза - до 3,8% по сравнению с 2017 годом, посчитали в общественной организации «Антидилер». Прогнозируемый ущерб федеральному бюджету только от оборота нелегального табака в Москве составит 1,8 млрд рублей. Регион используется не только как рынок сбыта, но и как транспортный хаб для поставок вглубь страны.

Склады с конфискованным имуществом на таможне забиты, добавил Валерий Ногаев. «На разгрузке в Москве задерживаются машины, перевозящие 100-150 тыс. пачек сигарет. Из-за уклонения от уплаты налогов федеральный бюджет теряет не менее миллиона рублей с каждой фуры. В этом году уклонение от уплаты превышает 560 млн рублей, что на 30% больше, чем в прошлом. Возбуждено 18 уголовных дел, мы изъяли 2,5 млн пачек сигарет, 9 тонн табака», - сообщил Ногаев. Уничтожить контрабанду, тем не менее, не так просто, в процессе задействованы несколько ведомств, а процесс занимает крайне длительное время.

«Прилавки магазинов усыпаны нелегальными сигаретами. На Арбате мы регулярно вытаскивали по 10 тыс. пачек сигарет из точки – это сразу уголовка. Крупнейший оптовый хаб нелегального табака – Фудсити. Куда идут эти деньги? Зачастую торгуют граждане Азербайджана, это этнические группировки, которые весь свой бизнес ведут нелегально. Эти деньги могут идти на преступность: на создание преступных группировок, на их подпитку», - отметил руководитель общественного движения «Антидилер» Денис Терсков.

Отрасль ритейла как никто другой ощущает последствия оборота нелегального табака, особенно, это касается магазинов малого формата, рассказал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. ««Ни в одной товарной группе с нелегальным оборотом нет похожей ситуации, как та, что сложилась в табаке. Табак относится к товарам-маркерам, по которым покупатель определяет уровень цен торговой точки. Особенно это относится к малому, несетевому ритейлу. Если какие-то группы товаров дешевле, то человек делает неправильный вывод, что тут и в принципе все неплохо. Это ведет к деградации легальный торговых точек. То есть человек, который не ходит сюда за товарами-маркерами, он в итоге не покупает там ничего другого: ни колбасы, ни хлеба, ни молока. Пусть они трижды легальные. Эти точки деградируют и закрываются», - отметил он.

Закон работает?

Ряд принципиальнейших законов для регулирования табачной отрасти был принят в самое последнее время: в конце 2020 – начале 2021 года, рассказал председатель Никотинового альянса Андрей Лоскутов. Так, была введена ответственность за ввод и оборот немаркированных товаров, установлена единая минимальная цена (ЕМЦ) табачной продукции (108 рублей за пачку), запрещена перевозка сигарет без специальных акцизов для физлиц, ряд полномочий по досмотру появился у таможенных органов. Все это важные и нужные законы, эффективность который еще предстоит ощутить. Главное, что государство повернулось лицом к проблеме, считает Лоскутов.

Таможенные органы применяют новые методы борьбы с контрабандой, рассказал Валерий Ногаев. По его словам, из новшеств, которые позволяют более эффективно работать таможне, внедрение цифровых сервисов, категорирование перевозчиков по вероятности нарушения с помощью системы управления рисков. Также установлены новые полномочия для сотрудников таможни по досмотру и введена маркировка табачной продукции. Так, цифровая таможня в Москве позволяет ежедневно выпускать порядка 3 тыс. деклараций, таким образом почти 30% деклараций выпускается без участия должностных лиц. Система управления рисками помогает выявлять тех перевозчиков, которые вероятнее всего перевозят груз с нарушениями, и проводить досмотры. На них приходится 3% деклараций. Добросовестных перевозчиков, на которых оформляется порядка 87% деклараций, отпускают всего в течение четырех часов. Таким образом, для добросовестных участников рынка созданы все возможности, чтобы быстро оформить груз на таможне, отметил Ногаев.

Для борьбы с нелегальным табаком необходим комплексный подход, считает руководитель общественного движения «Антидилер». «Нужно объединяться всем органам. У таможни не стоит задачи номер один заниматься одними сигаретами, у полиции и Роспотребнадзора тоже самое. У всех много своих направлений. Мы – общественники – здесь как объединяющее звено, пытаемся решить эту проблему вместе с коллегами». – поделился он.

Для борьбы с контрабандой табака нужно принять дополнительные законопроекты, добавил Лоскутов. Так, необходимо повысить ответственность за производство и сбыт незаконной табачной продукции и ввести обязательную регистрацию технологического оборудования, предназначенного для производства табачной продукции и решить вопрос с «лжетранзитом».