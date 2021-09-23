«Калашников» начал испытания нового ручного пулемета

В России начались испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20, разработанного концерном «Калашников». В ходе контрольных стрельб предстоит подтвердить характеристики, которые были поставлены техническим заданием, рассказал в интервью агентству РИА «Новости» главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Сейчас мы вышли на этап испытания опытных образцов. Они проводятся для подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания», - сообщил генеральный конструктор.

За основу при работе над РПЛ-20 были взяты отзывы военных, которые собирались в ходе полевых испытаний пулемета РПК-16, призванного заменить, в свою очередь, советский РПК-74. Первый прототип легкого пулемета с ленточным питанием показали на форуме «Армия-2020». В настоящее время точно известно, что для РПЛ-20 используются патроны калибра 5,45 на 39 миллиметров. Остальные характеристики пулемета пока не раскрываются.

Ранее концерн «Калашников» представил ручной пулемет РПК-16 с магазинным питанием. После проведенных войсковых испытаний оружия, Минобороны РФ уточнило требования к пулемету. По результатам заключений концерн в инициативном порядке создал новую модель с ленточным питанием.

