Курс доллара: рубль готов пробить важную отметку

В среду рубль вновь укрепился к основным резервным мировым валютам благодаря позитивной динамике внешних рынков и дорожающему «чёрному золоту».

Открывшись утром на Московской бирже по 72,94 к доллару и по 85,52 к евро, на закрытии основной сессии «россиянин» солидно прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,61 руб., что на 47,75 коп. было дешевле, чем сутками ранее. Евро также опустился – курс единой валюты ЕС в это же время составлял 85,24 руб. (-39,75 коп.).

Таким образом, рубль подорожал в обеих парах на фоне позитивной динамики глобальных площадок и дорогому «чёрному золоту». Кроме того, инвесторы, ожидая, что на своём заседании ФРС внесёт некоторую ясность в вопрос о том, когда начнётся сворачивание программы выкупа активов, были уверены, что никакой конкретики относительно сроков озвучено не будет.

В итоге, так и произошло – американский регулятор, как и прогнозировали аналитики, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. При этом в Федрезерве подчеркнули, что целесообразно поддерживать данный диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, которые бы соответствовали оценкам максимальной занятости, а рост инфляции – целевым 2%.

Чуть позже на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл не дал чёткого ответа относительно сроков сворачивания стимулов. Он отметил, что сокращение стимулирования может наступить не раньше середины следующего года. Пока же ФРС продолжит выкуп активов с рынка по 120 млрд долл. в месяц - до прогресса по занятости и инфляции.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Рынками это было воспринято позитивно и почти наверняка в перспективе ближайших сессий приведёт к более мощному укреплению рубля.

Об этом, в частности, заявил Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА». Он отметил, что в ходе вчерашних торгов рубль, как и большинство его коллег по сегменту ЕМ, дорожал в обеих парах.

Эксперт также напомнил, что на этой неделе проходят сразу несколько важных заседаний регуляторов нескольких стран мира. Так, вчера о сохранении процентных ставок помимо ФРС заявили в центробанках Японии КНР, сегодня свои решения озвучат Банк Англии и ЦБ Турции.

«Но основное внимание игроков было в среду всё-таки было приковано к США, где глава Федрезерва Джером Пауэлл хоть и дал понять, что сокращение объёмов выкупа активов не за горами, но никакой конкретики относительно сроков вновь не обозначил. А это означает, что уже сегодня интерес инвесторов в риску резко возрастёт, что позитивно скажется на курсе российской валюты», – уверен Беспалов.

Аналитики банка Санкт-Петербург также считают, что к концу недели рубль сможет ещё прибавить. Как отметили в этой кредитной организации, ещё до заявлений Пауэлла динамика курса национальной валюты была позитивной.

«Сейчас же у рубля есть прекрасные шансы солидно прибавить к основным резервным мировым валютам. В частности, в четверг и пятницу мы ожидаем увидеть пару доллар-рубль ниже 72,50 руб. Поддержкой для нашей валюты выступит дорогая нефть и налоговый период», – полагают в банке Санкт-Петербург.

Рубль готов пробить новую важную психологическую отметку

Ещё боле оптимистично оценивает перспективы рубля Михаил Шульгин из «Открытие Брокер», по мнению которого в ближайшее время можно ожидать что рубль пробьёт новую важную психологическую отметку.

«Дело в том, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ разжигает аппетиты глобальных игроков ко всем отечественным активам. Кроме того, среди факторов поддержки рубля выступают высокие цены на «чёрное золото» и «голубое топливо». Всё это позволяет нам предположить рост рубля, как к доллару, так и к евро. При этом темпы укрепления «россиянина» к «европейцу», по нашему мнению, должны быть выше, нежели к «американцу». В этой связи предполагаем, что пара доллар-рубль будет находиться возле психологически важной отметки в 72,00 или даже возьмёт её, а пара рубль-евро и вовсе доберётся до 83,00», – уверен Шульгин.

С ним не согласен Алексей Антонов из компании «Алор брокер». Он считает, что в ситуации постоянного давления на рубль со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходности, а также на фоне снижения индекса гособлигаций Московской биржи RGBI, заметное укрепление национальной валюты маловероятно.

«В этой ситуации отметка в 72,00 выступает очень сильной, и вероятнее всего даже непроходимой поддержкой для пары доллар-рубль», – резюмировал эксперт.