Курс доллара: рубль обновил недельный максимум

Рубль укрепился на торгах в четверг, обновив максимумы в обеих парах.

Открывшись на уровне 72,98 к доллару и по 85,31 к евро, в 17:00 мск «россиянин» смог прибавить к «американцу», достигнув уровня 72,69, а в паре с «евро» вырос до 85,31. При этом индекс DXY с 93,22 повысился за тот же временной отрезок до 93,43 пункта.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, нацвалюта благодаря позитиву на мировых рынках вчера повышалась, приблизившись к годовой вершине в паре с евро и обновив недельный максимум в паре с долларом.

В начале же основной сессии рубль стал проседать из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, напомнил он. По словам эксперта, глобальные площадки с начала дня демонстрировали восходящую динамику, ускорив рост незадолго до старта европейских торгов.

«Позитивом сегодня выступают действия Народного банка КНР, который вкачивает в финансовую систему ликвидность для предотвращения негативного воздействия ситуации вокруг крупного застройщика Evergrande, находящегося на грани банкротства. При этом его акции сегодня подскочили на 18%, оставляя надежду на реструктуризацию долга или иную помощь, в том числе государственную», – резюмировал Бабин.

