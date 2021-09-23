Международные резервы РФ за неделю уменьшились на $0,3 млрд

По данным на 17 сентября объем международных резервов РФ составил $619,8 млрд, неделей ранее это показатель был на уровне $620,1 млрд. С начала года международные резервы увеличились на $22,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

«Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 17 сентября составила 619,8 млрд долларов США», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ на 1 января 2021 года, объем резервов РФ оценивался в размере $597,4 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как писал Expert.ru, по мере развития многополярных интеграционных процессов в мировой экономике и обострения проблем доллароцентричной финансовой системы актуальность создания новых видов международных денег будет возрастать. Впервые идея института наднациональных денег была высказана русским экономистом Михаилом Ивановичем Туган-Барановским в 1917 году. Ученый предвидел, что после войны размен бумажных ассигнаций на золото не будет восстановлен. В такой ситуации, по его мнению, функцию регулирования курсов национальных валют должны выполнять государственные институты на основе международных соглашений.

