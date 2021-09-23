Минпромторг: производство первых российских электромобилей будет запущено в ближайшие два-три года

Заместитель главы Минпромторга Александр Морозов рассказал, что в ближайшие два-три года в России будет налажено производство электромобилей брендов Zetta, «Кама-1» и «Моторинвест», тогда же планируется открыть центры сертификации таких автомобилей. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам Морозова, быстрее всех на рынок выйдет электромобиль от «Моторинвест». Дальше будет запущено производство Zetta при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект. Последним запустится производство «Кама».

Замглавы Минпромторга отметил, что КамАЗ планирует начать строительство завода по производству электромобилей в 2024–2025 годах. На этом заводе будет производиться электрокар бренда — «Кама-1». Морозов добавил, что разработки бренда Zetta сейчас находятся на сертификации.

Замглавы ведомства также выразил надежду на то, что компания «Моторинвест» заключит с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт. Он рассказал, что компания уже построила завод электромобилей полного цикла.

Морозов рассказал, что в России также собираются создать центр исследований и сертификации электромобилей и топливных элементов, что поспособствует участию России в технологической гонке. Планируется, что производители смогут провести международную сертификацию своей продукции. Точная дата создания центра не называется.

Как ранее писал Expert.ru, Минпромторг предложил включить в программу льготного автокредитования электромобили российской сборки.Скидка на электромобили составит 25% от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет. На программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить около десяти миллиардов рублей, средства распределят в пропорции 50 на 50.