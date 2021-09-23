Минтруд: кабмин не отвергает идею индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство России не отказывается от идеи вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, а соответствующую инициативу ЛДПР отклонили из-за недоработанности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Пресс-служба пояснила, что заключение правительства, в котором оно не поддержало законопроект, касается не идеи индексации пенсии работающим в целом, а конкретного законопроекта. Проект ЛДПР был отклонен по причине того, что он не содержит конкретные механизмы обеспечения обязательств.

Заключение появилось в Системе обеспечения законодательной деятельности 23 сентября. В нем указывается, что для индексации пенсий потребуется выделить дополнительные средства из федерального бюджета, но авторы инициативы не указывают источники и порядок покрытия этих расходов. Кроме того, ранее аналогичные инициативы от февраля 2017 года, декабря 2019 года и февраля 2020-го также отклонялись.

Авторы инициативы объясняли ее необходимость тем, что «действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости». Они предлагали осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу в 2016 году. Как писал Expert.ru ранее, в январе 2021 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации, соответствующие предложения были разработаны и направлены главе государства, но о результатах не сообщалось.

