MOLON LAVE 7 лет

«Молон Лаве» что переводится как «приди и возьми»-легендарная фраза произнесенная царем Леонидом при фермопильском сражении в 480 году до н. э. С первого дня своей работы, греки из Молон Лаве сумели влюбить всех, кто был у них в доме: в греческую еду, культуру и конечно традиции, и отдали частичку себя и своей прекрасной родины. Традиции для греков - это истина бытия, как и в прошлые праздники они будут гулять как в последний раз, не это ли залог долголетия?

В ресторане подготовились на славу: шеф-кондитер Марина Каролиду испечет праздничный торт, метаксу и игристое будут лить рекой для всех желающих, а в разгар праздника среди гостей разыграют 3-х дневную поездку в Афины на Chef table к бренд-шефу Стаматису Цилиасу. Ни о каких расходах счастливчикам не придется беспокоиться, греки всё берут на себя.

А еще в Молон Лаве традиционно бьют тарелки все, кто пожелает, и эта часть праздника неизменно вызывает всеобщий восторг и ликование. В этот день звуки прекрасной греческой музыки прозвучат в исполнении большого таланта и друга Яниса Кофопулоса, а также впервые будет торжественно представлен и исполнен гимн ресторана!