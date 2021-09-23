Мошенники научились звонить россиянам с номеров их близких

Мошенники начали использовать личные номера россиян для обмана их близких, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Эксперты уточняют, что злоумышленники, притворяясь родными жертвы, звонят с их номеров, прося перевести деньги в долг или пытаясь узнать «чувствительную информацию».

«Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1-2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели», - рассказали эксперты.

Они предупредили, что даже за столь короткий срок преступники в состоянии произвести множество мошеннических звонков, а владельцы данных номеров при этом даже не заподозрят обмана. Телефонные атаки могут производиться в России и из-за рубежа при помощи специальных приложений, которые используют преступники.

Для того, чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют при малейшем подозрении перезванивать своему родственнику или знакомому.

Ранее Центробанк объявил о повышении контроля за пополнением карт наличными через банкоматы в целях борьбы с мошенничеством. В ЦБ уточнили, что злоумышленники часто используют схемы, с помощью которых провоцируют потенциальных жертв внести наличные через банкоматы на счет преступников.

