Москва-Латинская Америка: какими могут быть перспективы сотрудничества

Об этом рассказали участники международного телемоста «Москва-Латинская Америка», который организовал Центр поддержки и развития экспорта «Моспром».

Часовые пояса, перевод и логистика

Один из барьеров, который возникает во время деловых переговоров между представителями бизнеса – это сильная разница в часовых поясах, а также трудности перевода. «Достаточно сложно найти время для комфортных переговоров и даже онлайн-встреч, чтобы было удобно и нам, и коллегам из Латинской Америки. К тому же не всегда находится такой переводчик, который донесет техническую специфическую информацию именно так, как мы передаем ее по-русски», - поделилась Маргарита Щеглова, руководитель направления маркетинга компании Ensol, которая занимается экспортом литий-ионных аккумуляторов.

По ее словам, дополнительным вызовом является то, что у компании на данный момент нет сервисного партнера на другом континенте, из-за этого запчасти и комплектующие надо доставлять из России и их стоимость оказывается достаточно высока. Компания активно прорабатывает возможность открыть представительство в Латинской Америке, добавила она.

Пандемия усугубила и без того непростую логистику между континентами, рассказал генеральный директор компании «Европейская электротехника» Илья Каленков. По его словам, путь до Эквадора из России занимает от трех до четырех суток, поскольку прямого сообщения между странами на данный момент нет. По словам Маргариты Щегловой, только доставка из порта до порта длится приблизительно 75 дней — это очень длительный период.

Как экспортёрам может помочь государство

Услуги по преодолению и минимизации негативного эффекта возникающих барьеров у экспортёров оказывают различные государственные институты поддержки, в Москве, например, — это Центр «Моспром». «Если существует проблема разницы во времени, тогда можно устроить качественные целевые предпродажные встречи с уже верифицированными и заинтересованными потенциальными заказчиками в онлайн-формате», - отмечают в центре «Моспром».

По сути, «Моспром» полностью берет на себя часть работы по выстраиванию внешнеэкономической деятельности предприятия: определение целевых рынков, поиск байеров, подготовка к мероприятиям и сопровождение на них. «Мы становимся для экспортёров незаменимым помощником, который обходится столичным компаниям бесплатно», - отмечают в Центре «Моспром».

«Моспром» от других институтов поддержки отличает индивидуальная направленность. Перед тем как работать с той или иной компанией, специалисты центра знакомятся с производственным процессом, проводят цифровой тест экспортной готовности, оценивают конкурентоспособность продукции, занимаются анализом целевых рынков, а именно изучают макроэкономический отчет по целевому рынку, рисковый профиль, состояние отрасли на целевом рынке и ее зависимость от экспорта и импорта.

Потенциал в энергетике

Зарубежные участники телемоста «Москва-Латинская Америка» отметили, что видят перспективы в сотрудничестве. В частности, в энергетической отрасли.

«Мы построили завод по переработке газа в городе Картахена на севере страны и развиваем программу по строительству нового предприятия по переработке газа на 400 млрд кубических футов. Это очень дорогой проект. Я упоминаю об этом проекте, потому что он мог заинтересовать возможных инвесторов из России, которые хотели бы прийти в нашу страну и посмотреть на эти возможности. Тендеры у нас явно будут в конце этого года или в следующем году», - рассказал президент компании NL, доктор Хосе Антонио Варгас Лиерас.

Он также добавил, что у столичных компаний «есть прекрасный потенциал» для сотрудничества в сферах геотермической энергетики, а также развитии газопроводной сети в Колумбии.

Аргентина — стратегический партнер России, отметил в ходе круглого стола генеральный директор компании Ecoenergy SAS Эмиль Киспе. Он пригласил участников телемоста посетить Аргентину и призвал использовать возможности чистой энергетики. «Я думаю, что следующая Кремниевая, Силиконовая долина будет располагаться в Аргентине», - добавил он.

«По итогам первого полугодия этого года Аргентина стала ключевым покупателем московской продукции, на страну приходится почти половина всего экспорта в регион. Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта в Аргентину составил 109,97 миллионов долларов США», - дополняет руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Российская сторона в свою очередь также выступила с ответным предложением. Представитель дивизиона «Росатом», дирекции по атомной энергии и новым бизнесам «Атомэнергомаш» Александр Масленников поделился планами по продвижению миниГЭС контейнерного типа в Латинскую Америку.

«Эту установку хотелось бы предложить нашим латиноамериканским партнерам. Да, может быть, в Парагвае и в Уругвае они не вызовут интереса, потому что эти страны себя практически на 100% обеспечивают себя электроэнергией. Но в другие страны — в Чили, Эквадор, Боливию, в гористых местностях, отдаленных районах эти установки были бы очень интересны и востребованы», - резюмировал он.