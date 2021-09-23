Читатели Spiegel потребовали исключить Польшу из Евросоюза

Читатели издания Spiegel посчитали, что отсутствие Польши в ЕС качественно не скажется на объединении, резко раскритиковав позицию Польши в споре с Германией о верховенстве национального права. Комментаторы считают, что Варшаве следует выйти из организации на фоне скандалов и начать дружить с Россией и Белоруссией.

«Если поляки хотят уйти из ЕС, то пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией… Ах, да! Пусть захватят и Венгрию с собой», — написал один из пользователей.

«Это как при разводе, когда оба супруга потом становятся более счастливыми, чем были раньше. Вот и государства должны иметь возможность без проблем выходить из ЕС», - добавил другой комментатор.

Немцы считают, что сложившаяся ситуация напоминает «дурной анекдот», в этой связи субсидии Варшаве должны быть урезаны, в том случае, если Польша намерена оставаться в Евросоюзе.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге по требованию Чехии приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно вплоть до прекращения добычи угля на шахте «Туров». Прага потребовала компенсации из-за возможных перебоев в обеспечении водой приграничных территорий из-за расширения добычи на польской шахте. В ответ польские власти заявили, что не намерены закрывать шахту, поскольку это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.

