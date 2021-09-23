Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Латинскую Америку за год вырос в четыре раза

Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» провел международный телемост «Москва-Латинская Америка», в рамках которого участники обсудили результаты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также экспортный потенциал промышленных компаний столицы.

Торгово-экономические отношения Москвы с государствами Латинской Америки продолжают активно развиваться. По данным Центра «Моспром», несырьевой неэнергетический экспорт в регион за первые полгода 2021 года составил 212,58 млн долларов, что в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

На телемосте представители бизнес-сообщества Латинской Америки обсудили с московскими компаниями перспективы экспорта столичной продукции в Бразилию, Мексику, Кубу и другие страны континента. По мнению директора Российской академии наук Института Латинской Америки Дмитрия Разумовского сегодня товарооборот России со странами региона не соответствует реальному потенциалу двух сторон и может быть значительно увеличен.

Поэтому в данный момент власти активно налаживают связи с Латиноамериканским бизнес-сообществом. «В первую очередь, естественно, речь идет о науке и технологиях, о трансфере технологий, о тех бесконечных возможностях, которые есть у Российской Федерации в области судостроения, в области железных дорог, инфраструктуры для производства энергии из возобновляемых источников энергии», — заметил Посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Суайн.

Генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова также отметила, что России особенно важно развивать несырьевой высокотехнологичный экспорт. Она обратила внимание на то, что сейчас отечественные инфокоммуникационные технологии особенно востребованы в странах Латинской Америки. Московские технологические компании сегодня предлагают интереснейшие решения, например, на тему «безопасных» или «умных» городов, привела пример Машкова.

Исполнительный вице-президент Мексиканского совета по внешней торговле, науке и технологиям Серхио Контрерас привел несколько примеров, как Россия и Мексика могут сотрудничать в плане торговле друг с другом. Среди них — сферы возобновляемых источников энергии, машиностроения, транспортная, строительная; отрасль металлоконструкций, химическая промышленность, стекольное производство.

Он также рассказал о том, что сегодня в Мексике уже есть 108 компаний с российским происхождением из разных отраслей — одна занимается поставкой горюче-смазочных материалов, другая — поставками внедорожников и коммерческого транспорта.

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко предложила расширить ассортимент экспортируемых товаров, включаясь в реализацию инфраструктурных проектов Латинской Америки. Только в одной Мексике реализуются 39 инфраструктурных проектов на общую сумму почти 14 млрд долларов, привела пример она. Эти проекты представляют собой строительство таких масштабных объектов, как автомагистрали, порты, железные дороги, а также проекты по водоснабжению, утилизации и перемещению отходов. По мнению спикера, это откроет большие возможности и перед московскими производителями, потому что среди них есть те, кто производит строительные материалы и оборудование, необходимое для реализации подобных инфраструктурных проектов.

«Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет площадкой диалога, новых знакомств, полезных встреч, отправной точкой для начала переговорных процессов по заключению новых экспортных контрактов. Это наша главная цель — увеличение товарооборота между нашими регионами», — резюмировала Кузменко.