Осеннее меню и ежедневные акции в Les Ole

Интерьер ресторана разработан архитектурным бюро Kaspary Interiors и на данный момент является участником престижного конкурса Property Awards, который ежегодно проводится в Лондоне.

К внезапным осенним холодам шеф-повар ресторана Владимир Сергеев подготовил согревающее меню и выгодные акции, которые проходят в ресторане почти каждый день.

Теперь каждый понедельник и вторник в ресторане можно заказать большие порции и мидий (1100 рублей за порцию) в авторских соусах на выбор: томатном с крамблом из бекона или в сливочном с вяленными томатами. Как приятный бонус, бутылка белого вина при заказе мидий цене бокала (820р).

Каждую среду и четверг с 16:00 до 22:00 в LES OLE проходят вечера безлимитного Рислига всего за 1500 рублей на человека. А каждую пятницу и субботу в ресторан прямым рейсом приезжают больше 50 килограмм императорских устриц, которые отдают в сете: 6 устриц и бокал вина за 999р.

В основном меню без новинок не обошлось. Для начала, можно попробовать теплый салат с нежным ростбифом, баклажанами и перцами на гриле в тайском медовом соусе (760р). Чтобы согреться, рекомендуем обратить внимание на новые супы, например: сливочный крем-суп из тыквы и батата с камчатским крабом (620р) или авторский буйабес (720р.) и миксом из морепродуктов и ароматных трав. Подается с домашним «ржавым» соусом с паприкой и чиабаттой.

На раздел горячих блюд стоит обратить внимание мясоедам: запеченные свиные ребра в соусе из черного перца, которые предварительно томятся на протяжении 16 часов и затем глазируются в соусе Порто. И фаворит шеф-повара — голень ягненка (1050р.), которая маринуется в корице и перце чили. Подается с кремом из корня сельдерея, запеченной кукурузой и соусом чимичурри.

Петровка 23/10 стр. 5

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