ФРС сделала решительный шаг

Очередное заседание Федеральной резервной системы завершилось вполне конкретными сигналами от председателя Джерома Пауэлла. Об официальном сворачивании стимулов объявят на ноябрьском заседании.

Федрезерв решился. Американский регулятор наконец объявил о начале сворачивания стимулов. Так называемый tapering стартует в декабре и будет завершен в 2022 году.

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Но ясность наступила не сразу. Интрига перед сентябрьским заседанием буквально висела в воздухе. Фондовый рынок лихорадило, и не было ясности, пойдет ли ФРС в таких условиях на ужесточение политики в виде сокращения программы QE.

Не появилась конкретика и после публикации заявления регулятора. В нем были незначительные изменения, но из текста не было ясно, что решение принято. Было лишь очередной раз сказано, что вскоре может потребоваться снижение темпов объем покупок. Но эту фразу инвесторы слышали уже едва ли не десятки раз.

Рынок отреагировал неоднозначно: доллар сначала начал стремительно дешеветь. Но затем пришло время пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла, который практически сразу фактически объявил о начале сокращения.

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Джером Пауэлл, председатель ФРС: “Мы обсудили темпы сокращения покупки активов, при условии, что экономические условия будут соответствовать нашим критериям. И хотя конкретные решения приняты не были, члены Комитета в целом считают, что до тех пор, пока восстановление идет по плану, процесс постепенного сокращения, который завершится примерно в середине следующего года, вероятно, будет уместным”.

Для участников рынка эти слова являются вполне конкретным сигналом, и сомнений в том, что официально о сокращении будет объявлено на ноябрьском заседании - нет, а сам процесс начнется уже в декабре.

Неудивительно, что сразу после этих слов Пауэлла ситуация на рынке изменилось. Рынок акций оказался под давлением, а доллар развернулся в сторону укрепления. Индекс американской валюты к корзине шести основных валюты поднялся до максимума с 20 августа.

Впрочем, если на валютном рынке тенденция в пользу доллара сформировалась достаточно четко, а продажи на фондовом рынке быстро прекратились, и акции под конец сессии возобновили рост. Сокращение QE в текущих условиях не является чем-то пугающим. Большая часть денег все равно не используется - банки возвращают их на счета ФРС через операции обратного репо.

"Да, tapering сейчас не страшен для акций. QE влияло на балансы резервов банков, но так как еще и бюджетные деньги поступали в систему, и были жесткие лимиты, то никакого прока от печатного станка уже не было. Таким образом, если ставки по федеральным фондам поднимутся к верхней планке 0,25%, то векселя - до 0.5%, и тогда обратное репо перестанет пользоваться спросом, а как эту операцию вообще завершат, тогда темпы роста денежной массы пойдут вверх, а это позитивно для акций в первую очередь циклических компаний, но не очень хорошо для технологических", - поделился мнением экономический обозреватель Григорий Бегларян.

Впрочем куда важнее другое - когда регулятор начнет повышать ставки. Большинство членов Комитета по открытым рынкам ожидает первого повышения в 2022 году. И эти ожидания сместились по сравнению с июльским заседанием на более ранний срок. Как раз тогда по плану должен полностью завершится процесс сокращения программы количественного смягчения. Но до этого момента еще год, и многое будет зависеть от развития экономической ситуации как в США, так и в мире.