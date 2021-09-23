Поправка Шермана претендует стать «Джексон-Веником» вторичного госдолга РФ

Поправка в проект оборонного бюджета на 2022 год, предложенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом и принятая вчера Палатой представителей США, предусматривает возможность введение «санкций для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках».

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман

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По сути, главное здесь относится к вероятности введения санкций на вторичном рынке, так как при первичном размещении финансовым учреждениям США запрещено покупать российские гособлигации еще с 14 июля с.г. Они, кстати, были введены указом президента США, его 15 апреля выпустил Джо Байден.

Однако, появившиеся сообщения о том, что российский госдолг подпал под санкции США, конечно, не соответствуют действительности. Да, принятие упомянутой поправки нижней палатой американского парламента, это определенный шаг, от которого прежде там воздерживались. Не возьмемся сейчас оценивать шансы на дальнейшую судьбу законопроекта, но ему предстоит пройти еще через две инстанции.

Если он все же будет принят, то, как передает агентство «Прайм» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте конгресса США, национальной разведке США предстоит проводить анализ зарубежного вмешательства по итогам каждых промежуточных и президентских выборов в Америке.

Президент Соединенных Штатов после ознакомления с данными своей разведки должен будет принимать решение о продлении или о снятии санкций. Любопытно, что, решив, например, продлить санкции после президентских выбров, он тем самым поставит под сомнение легитимность собственного избрания.

Предполагаемый запрет на покупку госдолга РФ касается выпущенных Банком России, Фондом национального благосостояния и казначейством облигации в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Проект оборонного бюджета в целом, как ожидается, будет принят американским конгрессом на этой неделе, после чего уйдет на согласование в сенат.

ТАСС сегодня с утра цитирует материалы Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ. Там содержится оценка ситуации в первой половине 2021 года, когда рынки готовились к началу действия (в июле) запрета на прямую покупку долговых бумаг Минфина РФ. Агентство приводит оценку аудитора Алексея Саватюгина, согласно которому, запрет в тот период не сказался на рынке российского госдолга.

«Одной из причин ограниченного влияния новых санкций на рынок ОФЗ является наличие на нем достаточного для замещения нерезидентов спроса со стороны локальных участников. Введенные в апреле 2021 года санкции США не привели к всплеску волатильности процентных ставок на рынке и не оказали существенного влияния на процентный риск российского финансового сектора. Доходность ОФЗ начала расти в марте-апреле 2021 года на фоне ожиданий новых санкций, и к моменту их введения реакция рынка оказалась нейтральной, доходность даже снижалась», — отмечает аудитор.

Тем не менее, если в 2020 году основными покупателями российских еврооблигаций были иностранцы, то в мае 2021 года — российские инвесторы, констатировали в ведомстве.

Торговая палата США против поправки

Данные меры с большой вероятностью приведут к росту доходностей российских гособлигаций, причем вероятнее всего этот эффект проявится раньше вступления в силу самих санкций, считает инвестиционный советник, глава компании Zhuikov & advisors Евгений Жуйков. Он напоминает, что по данным ЦБ на март 2021, инвесторы США являлись крупнейшими держателями госдолга РФ, на их долю приходилось почти 14%.

«Если эта ликвидность резко уйдет с рынка, мы увидим быстрое снижение цен на облигации, и вряд ли это позитивно отразится на ценах остальных российских ценных бумаг. Но у участников рынка есть время подготовиться к этим мерам, и вероятнее всего рынок госдолга РФ ожидает лишь небольшая волатильность из-за перераспределения структуры владельцев и постепенный выход инвесторов США», — прогнозирует эксперт.

Не успели рубль и рынок российских ОФЗ как следует попугать в сентябре сворачиванием долларовых стимулов от ФРС, как для нашего долговых и валютных инструментов подоспела новая страшилка: санкции, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но очень похоже, что и рубль, и сами бумаги госдолга, за долгое время приобрели уже достаточно устойчивый иммунитет к таким новостям.

Во всяком случае, отмечает аналитик, курс доллар/рубль не обратил сегодня с утра на сообщение из Конгресса никакого внимания и даже честно снизился на 20 копеек в ранние часы, опустившись из района 73 руб., до 72,80 в ответ на умеренный подъём западных бирж и на очередное подорожание нефти выше 76 долларов за баррель. Осталось дождаться ближайшей среды, когда пройдёт следующий аукцион Минфина по размещению бумаг госдолга, и вполне вероятно — убедиться в том, что на данном этапе влияние законопроекта окажется минимальным.

Фактически включение этой поправки пока является чисто ритуальным действием, как бы напоминающим и России, и американскому президенту, что такой запрет на любые операции с бумагами ОФЗ для американских граждан и компаний может быть введён, если, или скорее даже когда, для этого найдётся подходящий повод, отмечает Пётр Пушкарёв. Но всем давно уже ясно: такая угроза в арсенале вашингтонской администрации имеется, а будет ли она реализована, видимо, зависит от способности России и желания представителей США договариваться уже по совсем другим вопросам через различные дипломатические и деловые каналы.

С другой стороны, запреты на оборот вновь выпущенных ОФЗ на вторичном рынке нежелательна и для самих американцев: хотя и в этом случае у их хедж-фондов и компаний останется, наверное, возможность приобретать те же ОФЗ на вторичном рынке, минуя банки США, через какие-нибудь оффшорные дочерние юрлица. Но это разумеется сильно осложнит процесс, а приобретение российских ОФЗ для представителей американского бизнеса давно уже стало не только инструментом получения дополнительного дохода по высокой процентной ставке, но и эффективным способом захеджировать различные связанные с рублём риски в процессе ведения в России бизнеса.

Поэтому, уверен Пётр Пушкарёв, уже сегодня мы видим, что несогласие с поправкой сразу же выразила Торговая палата США. По мнению её вице-президента Нила Брэдли, она окажет лишь незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках с учётом значительного объёма российских золотовалютных резервов, но может нанести существенный ущерб деятельности американских компаний в России. Так что в любом случае, если дело дойдёт до запуска санкций против вторичного госдолга на практике, и этот вопрос появится в повестке дня американского президента, то вся внутренняя политическая борьба в США ещё впереди.