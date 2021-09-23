Правительство пришло к соглашению с металлургами о повышении налогов

Министр финансов России Антон Силуанов после совещания у премьер-министра Михаила Мишустина заявил, что достигнута договоренность между властями и бизнесом по вопросам изменений в налогооблажении, сообщает «Интерфакс».

«Уже договорились», – сказал Силуанов журналистам.

Участвовавший в совещании глава Российского союза промышленников и предпринимателей, в свою очередь, сообщил, что ретроспективный налог на дивиденды решили пока снять с повестки дня для доработки и его точно не введут до 2023 года. По его словам, ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%, НДПИ на железную руду – 4,8%.

Кроме того, стороны договорились, что правительство создаст рабочую группу с участием РСПП для обсуждения налоговых инициатив.

22 сентября «Эксперт» сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов заверил, что новый подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, не коснется прибыли прошлых лет.

20 сентября «Эксперт» сообщал, что ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» заявила, что выступает против законопроекта Минфина России о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.