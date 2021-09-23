Правительство России готовится к введению углеродного налога

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сделала первый шаг к введению углеродного налога, сообщает ТАСС.

Премьер-министр сообщил, что по итогам встречи правительства с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы, а также – об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов.

«По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», – сказал Мишустин. Он добавил, что «откладывать это нельзя, от этого зависят наши конкурентные возможности».

23 августа «Эксперт» сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс электромобилей и открыть более 9 тыс зарядных станций для них.

Для поддержки производства и стимулирования спроса на электромобили они будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.