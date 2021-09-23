Предприниматели Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» более 12 тысяч раз – заммэра Ефимов

Сервисом Инвестпортала Москвы «Линия прямых обращений», который упрощает взаимодействие предпринимателей и власти, за семь лет воспользовались более 12 тысяч раз. Ежедневное число посещений портала достигло 8,7 тыс. уникальных пользователей, всего им доступны 30 онлайн-сервисов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оперативная коммуникация позволяет большему количеству предпринимателей пользоваться имеющимися возможностями поддержки от города и вкладывать средства в развитие экономики столицы. «Линия прямых обращений» Инвестпортала Москвы — это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней. За семь с половиной лет предприниматели воспользовались этой функцией более 12 тысяч раз», – сообщил заместитель мэра.

На линии можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.

Развитием онлайн-сервисов инвестпортала занимается столичный департамент информационных технологий. «Ежегодно популярность онлайн-сервисов портала увеличивается. Пятая часть от общего числа обращений на линию поступила в этом году - почти 2,4 тысячи обращений. Как правило, инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, получением финансовой поддержки, организацией осмотра объектов, а также предлагают для рассмотрения инвестиционные проекты», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.