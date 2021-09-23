Резидент ОЭЗ Москвы модернизирует линейку промышленных микросхем для применения в Арктике

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы компания «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для эффективной работы в самых экстремальных условиях. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Микрон» – ведущий резидент кластера микроэлектроники в столичной особой экономической зоне и один из крупнейших производителей России. На его долю приходится почти 30% выпущенной продукции в этом кластере за первые шесть месяцев 2021 года. Компания планирует модернизировать линейку микросхем управления питанием, применяемых в аппаратуре промышленной автоматики, медицинской технике, а также в аппаратуре для использования в экстремальных условиях: от арктических широт и глубоководных работ – до космоса», – сказал Александр Прохоров.

По словам главы ОЭЗ Геннадия Дегтева, срок реализации проекта составит три года. «Модернизация позволит улучшить технические характеристики и экономические параметры этих микросхем, расширить спектр их применения. Также это послужит модернизации устройств в различных областях цифровой экономики», – отметил генеральный директор ОЭЗ.

На реализацию проекта высокотехнологичного производства «Микрону» предоставлена субсидия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в размере 150 млн рублей. «Мы отработаем технологию производства новой линейки микросхем, имеющей большой потенциал расширения благодаря универсальности и экономическим параметрам», – заявила директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян.

Опытно-конструкторские работы по данному проекту будут выполнены совместно с научно-производственным комплексом «Технологический центр». Центр осуществляет комплексные исследования и разработки в области микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники и приборов на их основе.

«Технологический центр» постоянно расширяет круг деятельности, осваивая новые технологии, разработку радиоэлектронной аппаратуры и устройств на базе нанотехнологий, уточнил генеральный директор НПК «Технологический центр» Вячеслав Светухин. Участие в проекте, по его словам, позволит совместно с «Микроном» предложить рынку современные интегральные микросхемы широкого применения, которые повысят качество отечественной промышленной аппаратуры.