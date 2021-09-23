Россия и Белиз отменили визы

Россия и центральноамериканское государство Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран, сообщает «РИА Новости».

Церемония подписания соглашения об отмене виз состоялась на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подписи под документом поставили министры иностранных двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

Ранее российский МИД заявлял, что продолжает переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на взаимные поездки граждан.

Белиз с востока омывается Карибским морем, а на западе граничит с Гватемалой. Население государства составляет всего 400 тыс человек.