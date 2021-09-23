Счетная палата РФ предложила установить ограничения по объему госдолга

Счетная палата России считает, что необходимо вновь установить верхние границы госзаймов и государственного долга, которые были отменены в рамках мер по борьбе с пандемией.

«В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин для покрытия возросшего дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году госзаимствования в объемах, более чем в два раза превышающих объемы, предусмотренные Программой государственных внутренних заимствований на соответствующий год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией составил более 2,85 трлн рублей», – сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин по итогам мониторинга выполнения программ государственных заимствований.

Счетная палата напоминает, что общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил 5,31 трлн рублей по номиналу, что стало рекордным показателем за всю историю российского рынка гособлигаций. Кроме того, еще один исторический максимум был установлен в октябре 2020 года, тогда месячный объем размещенных на аукционах гособлигаций достиг небывалой отметки – 1,5 трлн рублей по номиналу. Всего осенью 2020 года Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа на 3,15 млрд рублей.

«Полагаем целесообразным разработать и принять соответствующий документ на предстоящий период, устанавливающий ограничения по объему государственного долга и определяющий возможности оптимальных объемов государственных заимствований, а также рассматривающий вопросы: оценки госдолга как стабилизирующего (дестабилизирующего) фактора влияния на экономику, взаимосвязи государственных заимствований с бюджетным правилом и использования Фонда национального благосостояния как альтернативы государственным заимствованиям», – заявил аудитор Счетной палаты.