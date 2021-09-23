СМИ: Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой

Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника информагентства, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой.

Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.

7 сентября председатель СКР Александр Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений обратил внимание, что в нескольких регионах, в том числе в Пермском крае, отмечается неблагополучная ситуация с соблюдением прав участников долевого строительства. Ряд вопросов у главы СКР был и к Сергею Сарапульцеву. В следственном управлении по Пермскому краю была назначена проверка.

20 сентября 18-летний студент застрелил шесть человек в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

22 сентября глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить соблюдение мер безопасности в пермском вузе.