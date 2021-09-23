Спецпосланник США в Гаити ушел в отставку из-за депортации гаитян

Специальный посланник США в Гаити Дэниел Фут подал в отставку на фоне массовой депортации гаитян, нелегально проникших на территорию Соединенных Штатов, сообщает «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

«Я не хочу быть причастным к бесчеловечному контрпродуктивному решению Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов на Гаити – в страну, где представители властей США не покидают охраняемых территорий из-за опасности, исходящей от вооруженных банд, контролирующих повседневную жизнь», – заявил Фут в своем письме об отставке, о котором впервые сообщил канал PBS.

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что по вопросу Гаити ведомство проводило дискуссии на высшем уровне, в рамках которого обсуждались все предложения, в том числе инициативы специального посланника Фута. «Некоторые из этих предложений были сочтены нецелесообразными в контексте нашей приверженности продвижению демократии в Гаити и были отклонены в ходе политического процесса. Его заявления о том, что его предложения были проигнорированы, просто ложны... К сожалению, вместо участия в политическом процессе, ориентированном на поиск решений, специальный посланник Фут подал в отставку и неверно охарактеризовал обстоятельства своей отставки. Он не смог воспользоваться многочисленными имевшимися возможностями, чтобы выразить озабоченность по поводу миграции во время своего пребывания в должности и вместо этого предпочел уйти в отставку», – сказал Прайс.