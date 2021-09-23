Судьба «Северного потока – 2» в руках немецких избирателей

Германия — один из ключевых экономических партнеров России. Многое в отношениях между двумя державами — и в том числе судьба газопровода «Северный поток — 2» — будет зависеть от того, как пройдут выборы в Бундестаг, назначенные на 26 сентября. Председатель ХДС Ангела Меркель уходит с поста федерального канцлера ФРГ после 16 лет правления, и сегодня, судя по опросам общественного мнения, проведенным за последние полтора месяца, ни у одного из шести крупнейших политических объединений (ХДС/ХСС, СДПГ, «Союз 90/Зелёные», СвДП, АдГ и «Левые») нет абсолютной народной поддержки.

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Все это может стать причиной задержки формирования нового кабинета министров, что, в свою очередь способно существенно повлиять на сроки введения трубопровода в действие. Строительство завершилось 10 сентября, но для того, чтобы газ пошел по трубе к потребителям, оператор проекта должен предоставить сертификаты о соответствии техническим нормам в Горное управления Штральзунда. Подача же пакета этих документов увязана с регистрацией Nord Stream 2 в качестве независимого транспортного оператора, свидетельство о которой Федеральное сетевое агентство должно выдать до 8 января 2022 года.

В центре — два титана, левые и правые — по краям

Каковы же политические перспективы российско-германского экономического взаимодействия в контексте грядущих выборов?

Сегодня в ФРГ сильнейшие партии — ХДС и СДПГ. Лидер ХДС и кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, будучи преемником Ангелы Меркель, выступает за начало эксплуатации трубопровода и сохранение статус-кво в экономических отношениях с Россией. Однако позиции центристского альянса в 2021 году не так сильны, как это было раньше. По опросам 3—6 сентября, у ХДС всего лишь 21,6% в сравнении с 32,9%, которые они получили на выборах 2017 года. Тогда центристы создали правительство, объединившись с СДПГ, у которых было 20,5%.

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Сейчас ситуация у социал-демократов выглядит куда лучше: их поддержка выросла до 25,2%. Позитивно в этой ситуации то, что действующий вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Олаф Шольц видит в СП-2 коммерческий проект, а не политический инструмент России. После выборов риторика, конечно, может измениться, но пока социал-демократы не спешат разрушать российско-немецкие экономические отношения.

«Левая» партия по опросам набирает только 6,5%, и их с высокой долей вероятности не возьмут в коалицию по идеологическим причинам. Конечно, в начале сентября Меркель говорила о возможном появлении «красной коалиции», состоящей из СДПГ, «зеленых» и «левых». Но все же «Левые» последовательно выступали против глобализма и «зеленых», и риторика канцлерин была направлена, скорее, на то, чтобы стимулировать сплоченность своего центристского блока перед выборами.

Аналогично развивается ситуация с правой «Альтернативой для Германии», которая, по опросам, получила 11% и вряд ли сможет участвовать в формировании правительства из-за серьезных разногласий с пятью остальными партиями.

Главное, чтобы левые не оказались правы

Тем не менее, вероятность негативного сценария для «Северного потока — 2» сохраняется. В состав правительства может войти партия «Союз 90/Зелёные», выступающая главным противником трубопровода в немецкой политике. Еще в мае текущего года сопредседатель и лидер «зеленой» партии Анналена Бербок призывала к прекращению строительства СП-2. Она отмечала тогда, что проект представляет угрозу для Украины, и вместо «Северного потока — 2» предложила модернизировать украинскую трубопроводную систему, которая позволила бы транспортировать «экологически чистый» водород в страны ЕС.

Тогда, в мае, позиции «зеленых» резко усилились, и они, согласно опросам, выбились в лидеры с 26% поддержкой. К началу сентября, впрочем, «зеленые» растеряли преимущество и набирают существенно меньше — 15,5%. Но они все равно остаются весомой политической силой, которая сможет войти в коалиционное правительство — в том числе из-за идеологической близости к социал-демократам.

Что же касается правого крыла, то надо сказать, что его представители в нынешних условиях демонстрируют редкое экономическое здравомыслие. Еще в январе текущего года депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт предупреждал, что отказ от СП-2 станет катастрофой для всей страны. И дело даже не в политике, а в том, что это прямая угроза энергетической безопасности ФРГ в условиях отказа от угольных и атомных электростанций. Беспокойство по этому поводу высказал в августе сопредседатель АдГ Йорг Мойтен, который не исключил пересмотра участия Германии в проекте в случае победы «зеленых». С ним согласен и генеральный директор занимающейся финансированием СП-2 компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, заявивший тогда же, что новая коалиция может поставить газопровод под удар.

Еще один неприятный сюрприз может преподнести, войдя в коалицию, четвертая сила — «Свободная демократическая партия», у которой сейчас по опросам 11%. Лидер партии Кристиан Линднер и его соратники способны выступить против газопровода по политическим мотивам. Шансов войти в коалицию у них больше, чем у «Левых» или «Альтернатива для Германии», а жесткая внешнеполитическая риторика СвДП и их участие в правительстве вполне могут доставить СП-2 немало неприятностей.

И все же глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка «Северного потока — 2» новыми федеральными властями, когда они будут сформированы, маловероятна. Трубопровод, считает он, скорее всего заработает даже в случае образования коалиции левых сил. Социал-демократы в этом вопросе близки к ХДС/ХСС и вряд ли захотят вступать в открытую конфронтацию с энергетическими гигантами Германии — Uniper и Wintershall DEA.