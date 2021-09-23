Сюжет дня: акции нефтяников пользуются спросом

Бумаги нефтяных компаний заинтересовали трейдеров на фоне роста цен на черное золото. За торги на Мосбирже в четверг, 23 сентября подорожали акции «Роснефти» на +1,77% до 596,40 рублей за бумагу, «Газпром нефти» на +1,48% до 462,50 рублей за штуку, «Лукойла» на +1,22% до 6783,5 рублей за акцию.

Цены на нефть пошли вверх после публикации доклада министерства энергетики США, из которого стало известно, что снижение запасов нефти в стране опустилось до минимального уровня с 2018 года. На этом фоне акции российских компаний в основном пошли вверх.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,53% до 4052,14 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,34% до 1753,21 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:16 мск стоила 77,33 доллара за баррель (+1,50%). Российская валюта укреплялась – 72,77 рублей за доллар.