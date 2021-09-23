Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» получили предупреждение от ФАС из-за высоких цен

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выявило необоснованное завышение цен на продукты в сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка», принадлежащие компаниям «Тандер» и «Агроторг» соответственно, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в ходе проверок в магазинах данных сетей сотрудниками ФАС были обнаружены завышенные цены на одни и те же продовольственные товары в зависимости от «занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья».

В некоторых подмосковных округах, в которых данные сети доминируют на рынке розничной торговли, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.

Согласно предупреждению от ФАС, компании должны исполнить постановление по снижению цен за 10 дней, в случае неисполнения служба возбудит уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении магазинов «Магнит» и «Пятерочка» в Рязанской области по завышению цен на овощи в регионе. В ходе проверок в регионе сотрудники ведомства установили, что цены на картофель, лук, капусту и морковь были завышены более чем на 50%, в ряде случаев – на 100%.

