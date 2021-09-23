ЦБ полгода не будет штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона

Регулятор до 1 апреля 2022 года не будет наказывать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ЦБ, адресованное руководству банков.

«Считаем целесообразным воздержаться в период с 1 октября 2021-го по 1 апреля 2022-го от применения мер за нарушение порядка или сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях в соответствии с изменениями в «антиотмывочный» закон», — говорится в письме.

Регулятор аргументировал это решение тем, что реализация указанных изменений потребует от банков принятия комплекса мер организационно-технического характера.

«Банки не могли исполнить новые требования в срок. Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — прокомментировал изданию замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Как писал Expert.ru, вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, которые вводят новые правила контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Так, по новым правилам вводится обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, которые ранее были переведены на баланс мобильного телефона, на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью стоимостью больше трех миллионов рублей.

