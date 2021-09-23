ЦБ утвердил тесты для неквалифицированных клиентов форекс

Центробанк утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, который содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов. Тестирование будет проводиться бесплатно, количество пересдач не ограничено. Новый стандарт опубликован на сайте ЦБ.

«Ранее похожий порядок тестирования был установлен для клиентов брокеров. В отличие от него тестирование клиентов форекс-дилеров не допускает исключений для тех, кто не смог успешно пройти тест. Это объясняется тем, что риски на рынке форекс, особенно для неопытного инвестора, очень высоки», — пояснили в ЦБ.

Вопросы в тестировании для начинающих игроков на рынке валютных операций разделены на два блока. Три вопроса из блока «Самооценка» направлены на определение опыта инвестора и источника его знаний о рынке форекс. Во втором блоке «Знание» предстоит ответить уже на семь профессиональных вопросов об особенностях и рисках сделок. Например, при каком режиме исполнения заявок форекс-дилером может применяться перекотирование «requote», или от какого параметра не зависит спред на валютную пару?

За каждый правильный ответ начисляется от 1 до 3 баллов, в зависимости от сложности вопроса. Чтобы успешно пройти тестирование, необходимо набрать не меньше 13 баллов из 15 возможных.

Тестирование для неквалифицированных участников рынка с 1 октября распространится также на покупки сложных финансовых инструментов: структурных облигаций, сделок РЕПО, акций, не включенных в котировальные списки.

Как писал Expert.ru, на Forex обычно обменивают валюты различных стран для того, чтобы потом ей торговать и инвестировать ее в различные структуры. Но существуют и такие люди, которые начинают перепродавать валюты на Forex и извлекать из этого некоторую прибыль. Вся структура бизнеса на Forex заключена в том, что один человек приобретает валюту, а затем перепродает ее другому человеку немного дороже и извлекает из этого прибыль. Люди, ищущие легких денег на Forex с большой вероятностью потерпят неудачу и потеряют немало своих собственных денег. А кто отнесется к этому бизнесу серьезно, с должным старанием и мотивацией, получит, достойную своим усилиям, отдачу. Для того чтобы стать успешным в этом бизнесе, нужно отнестись к этому серьезно и хорошо подготовиться.

